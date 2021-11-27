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KazanExpress откроет первую очередь логоцентра в Зеленодольском районе Татарстана

23:19, 27.11.2021
KazanExpress откроет первую очередь логоцентра в Зеленодольском районе Татарстана
Фото: Госстройнадзор РТ

В мае 2022 года маркетплейс KazanExpress откроет в Зеленодольском районе первую очередь логистического комплекса площадью 120 тыс. кв. м. Об этом сообщил гендиректор KazanExpress Линар Хуснуллин.

Комплекс откроется в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре. Сумма инвестиций составит 3,4 млрд руб.: по 1,7 млрд руб. в строительство склада и мезонина.

На объекте будут работать 5 тысяч человек, пишет «Коммерсант».

Ранее «AliExpress Россия» получила контроль над маркетплейсом KazanExpress (Татарстан), нарастив долю в KazanExpress до 50,1%.

Ольга Шагиева
ОбществоБизнес Татарстан

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