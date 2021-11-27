Синоптики прогнозируют ухудшение погоды В Татарстане и Казани сегодня с 18 часов

Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики прогнозируют с 18:00 в Татарстане и Казани неблагоприятные

метеорологические явления. Об этом сообщает МЧС Татарстана.



С 18 часов 27 ноября до 18 часов 28 ноября на территории местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1-2 км, сильный южный ветер порывами 15-18 м/с, гололед и туман. На дорогах местами сильная гололедица.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что 26 ноября в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. В отдельных районах может быть слабая метель.





Дарья Акимова