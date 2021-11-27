На уборку снега в Казани вышли 476 рабочих и 177 единиц спецтехники

Сегодня на улицы Казани на уборку снега вышли 476 дорожных рабочих и 177 единиц специальной техники, в числе которой 38 комбинированных дорожных машин, 48 тракторных щеток, 24 самосвала, 28 фронтальных погрузчиков, 26 МКСМ «Барсик» и другие виды техники. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Снег будут вывозить со следующих участков улиц: Авангардной, Батурина, Беломорской, Братьев Батталовых, Газовой, Гарифьянова, Гафури, Гоголя, Дзержинского, Николая Ершова, Жуковского, Ипподромной, Качалова, Кулагина, Литвинова, Магистральной, Марджани, Миннуллина, Московской, Привокзальной, Сыртлановой, Театральной, Технической, Тихомирнова, Тукая, Тульской, Чернышевского, а также с Оренбургского тракта и других участков.

Фото: kzn.ru

Заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства города Альберт Ибрагимов на этой неделе рассказал, что в столице Татарстана планируют усовершенствовать навигационную систему контроля уборки дорог.





Ольга Шагиева