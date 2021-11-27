В Казани проведут акцию по поиску хозяев для бездомных животных

В парке «Крылья Советов» в Казани 28 ноября пройдет благотворительная акция в помощь бездомным животным «Лапа дружбы». Жители города смогут найти себе четвероногого друга из приюта «Зооцентр».

Акция пройдет с 11.00 до 13.00. Для самых маленьких посетителей подготовлен детский квест «По следам домашних животных».

Фото: kzn.ru

С 12.00 до 12.30 гостям мероприятия расскажут, как ухаживать за животными зимой.

Там же будет работать мобильный пункт вакцинации животных. Специалисты осмотрят питомцев, сделают прививку от бешенства. По желанию животное можно стерилизовать.

Кроме этого, на акцию можно принести корм.



В Госдуме планируют обсудить введение штрафов до 30 тысяч рублей за выброшенных на улицу животных, создание института конфискации у живодеров и установление ответственности за организацию животных боев.



Ольга Шагиева