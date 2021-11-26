Айрат Сибагатуллин ушел с поста директора музея-заповедника «Казанский Кремль»
Айрат Сибагатуллин ушел с поста директора музея-заповедника «Казанский Кремль». Информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе музея.
Сибагатуллин не работает с конца прошлой недели. И.о. директора назначили замдиректора по реставрации и текущему ремонту музея-заповедника Азата Назипова.
Пока новая кандидатура не утверждена, уточнили в пресс-службе.
Сибагатуллин стал директором музея в феврале прошлого года. Он занимал пост министра культуры РТ с 2011 по 2018 год, с апреля 2018 года он был исполнительным директором — главным редактором ТНВ. Экс-министр культуры сменил в должности Зилю Валееву, которая в начале января 2020 года была назначена на пост председателя Общественной палаты Татарстана.
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