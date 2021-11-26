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Айрат Сибагатуллин ушел с поста директора музея-заповедника «Казанский Кремль»

18:30, 26.11.2021
Айрат Сибагатуллин ушел с поста директора музея-заповедника «Казанский Кремль»
Фото: kazan-kremlin.ru

Айрат Сибагатуллин ушел с поста директора музея-заповедника «Казанский Кремль». Информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе музея.

Сибагатуллин не работает с конца прошлой недели. И.о. директора назначили замдиректора по реставрации и текущему ремонту музея-заповедника Азата Назипова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пока новая кандидатура не утверждена, уточнили в пресс-службе.

Сибагатуллин стал директором музея в феврале прошлого года. Он занимал пост министра культуры РТ с 2011 по 2018 год, с апреля 2018 года он был исполнительным директором — главным редактором ТНВ. Экс-министр культуры сменил в должности Зилю Валееву, которая в начале января 2020 года была назначена на пост председателя Общественной палаты Татарстана.

Татьяна Леухина
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