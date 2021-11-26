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Движение между Нижнекамском и Челнами временно перекроют

12:48, 26.11.2021
Движение между Нижнекамском и Челнами временно перекроют
Фото: kzn.ru

Проезд по автодороге Нижнекамск — Набережные Челны временно перекроют по полосам, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Движение перекроют 29 ноября в 8.00 по полосам на дороге №1. Причина перекрытия — монтаж оборудования на рамке весового контроля. Восстановить транспортный поток планируют 2 декабря в 19.00.

На время ремонта организуют реверсивное движение.

Фото: tatarstan.ru (архив)

В Казани будет временно действовать ограничение на движение пешеходов на участках автомобильных дорог по улицам Карла Маркса и Гоголя. Ограничение будет действовать с 1 декабря 2021 года до 12 сентября 2022 года.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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