В Татарстане задержали трех мужчин, подозреваемых в создании ячейки «Нурджулар»* в Челнах

Фото: УФСБ по РТ

Следственные органы в Татарстане задержали трех мужчин 1982, 1993 и 1999 годов рождения по подозрению в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, двое подозреваемых, будучи приверженцами международного религиозного объединения «Нурджулар»*, организовали в Набережных Челнах ячейку данного объединения. Они привлекали в организацию новых участников, хранили соответствующую литературу. Третий подозреваемый принимал активное участие в деятельности ячейки.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причастность к совершению преступления подозреваемые не признали. Суд по ходатайству следователя в отношении одного из них избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных следствие обратилось в суд с аналогичными ходатайствами.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В начале ноября Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу предполагаемым руководителю и членам ячейки экстремистской организации «Нурджулар»*.



*Международная религиозная организация «Нурджулар» признана экстремистской по решению Верховного суда РФ в 2008 году, запрещена в России.

Татьяна Леухина