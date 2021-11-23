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Сегодня в Татарстане ожидается снег, порывистый ветер и до -8 градусов

05:21, 23.11.2021
Сегодня в Татарстане ожидается снег, порывистый ветер и до -8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 23 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, днем пройдет местами. Утром в отдельных районах метель.

Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью и утром местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -3.. -8 градусов. В Казани ожидается от -4 до -6 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -4 до -6 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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