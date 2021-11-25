Начальника военного полигона Капустин Яр обвинили в хищении топлива на более 2 млн рублей

235-й гарнизонный военный суд поместил под домашний арест начальника Государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны Капустин Яр Олега Кислова, сообщает ТАСС.



Его обвиняют в хищении 300 тонн топлива на общую сумму более 2 млн рублей. В период с октября 2019 года по декабрь 2020 года в городе Знаменске Астраханской области Кислов безвозмездно передал ООО «Я-Автодизель» нефтепродукты. Работникам и автотранспорту сообщества Кислов обеспечил доступ к хранению нефтепродуктов на территории 161-й школы техников ракетных войск. За это он получил взятку в размере 1,9 млн рублей.

Фото: mil.ru

Прудникову предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Как считает следствие, в результате его действий похищено не менее 300 тонн, ущерб составил не менее 2 млн 138 тыс. 160 рублей.

Маргарита Головатенко