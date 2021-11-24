Татары Саудовской Аравии планируют создать общество для сохранения идентичности и языка

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями татарской диаспоры в Королевстве Саудовская Аравия. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



Сейчас в Саудовской Аравии проживает около 200 татар. Почти все они представители новой волны эмиграции, кроме нескольких семей, проживающих в Медине. Причем в последние годы началась новая волна эмиграции татар, которые приезжают на работу или учебу в Саудовскую Аравию.

В ближайших планах у татар, проживающих там, создать татарское общество с целью сохранения национальной идентичности, татарского языка и передачи его подрастающему поколению.

Минниханов в ходе встречи с принцем, советником короля, правителем провинции Мекка Эмиром Халедом бен Фейсалом Аль Саудом ранее заявил о готовности Татарстана сотрудничать с Саудовской Аравией в вопросах исламского банкинга.

Татьяна Леухина