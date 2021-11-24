В РТ объем финансирования Региональной программы газификации ЖКХ составил 7,1 млрд рублей

Кабмин Татарстана внес изменения в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций республики на 2019—2023 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, общий объем финансирования программы составляет 7,1 млрд рублей. В этом году на реализацию программы потратят 701,2 млн рублей, в 2022 году — 2,6 млрд рублей, в 2023 году — 2,6 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Копании «Газпром Трансгаз Казань» рекомендовали до 1 марта 2022 года представить в адрес Министерства промышленности и торговли РТ отчет об исполнении плана мероприятий по газификации в республике на 2021 год.

Летом этого года в РТ создали региональный штаб по газификации в республике. Он учрежден в целях организации системной работы и обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных организаций по оперативному решению вопросов газификации в РТ.

Диана Жиленкова