«Максидом» проиграл спор регоператору УК «ПЖКХ»

Фото: Максим Платонов

УК «ПЖКХ» добилась полного взыскания с федерального ретейлера «Максидом» долга в 14,8 млн рублей и неустойки за вывоз мусора за 2019‒2020 годы. Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск татарстанского регоператора в полном объеме, сообщила пресс-служба УК.

Напомним, федеральный ретейлер не оплачивал услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в течение двух лет, считая нормативы по сбору и вывозу мусора в Татарстане завышенными.

Изначально иск был подан в Арбитражный суд РТ, но «Максидом» потребовал переноса рассмотрения дела по месту регистрации в Санкт-Петербург. 7 октября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск регоператора, но лишь частично, постановив выплатить 7,5 млн рублей.



«Передача рассмотрения дела в иной Арбитражный суд по подсудности не помогла образователю отходов ООО «Максидом» уйти от обязанности оплатить образовавшуюся задолженность», — говорится в сообщении УК «ПЖКХ».