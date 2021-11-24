Оперштаб Свердловской области будет изучать в Татарстане опыт введения системы QR-кодов в транспорте
Власти Свердловской области прорабатывают опыт введения QR-кодов на общественном транспорте у себя в регионе. Для этого рабочая группа оперштаба региона отправится в Татарстан, чтобы изучить опыт введения этой системы в республике. Сообщил про это ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора области Павла Крекова.
Тот рассказал на брифинге сегодня, что тема, связанная с введением QR-кодов в транспорте, давно прорабатывается. Накануне специальной рабочей группе в составе работников системы безопасности и Министерства транспорта региона было дано поручение выехать в Татарстан и посмотреть на местный опыт.
Ранее сообщалось, что в Казани за сутки в общественный транспорт не пустили почти 500 человек без QR-кодов.
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