Оперштаб Свердловской области будет изучать в Татарстане опыт введения системы QR-кодов в транспорте

Фото: Максим Платонов

Власти Свердловской области прорабатывают опыт введения QR-кодов на общественном транспорте у себя в регионе. Для этого рабочая группа оперштаба региона отправится в Татарстан, чтобы изучить опыт введения этой системы в республике. Сообщил про это ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора области Павла Крекова.



Тот рассказал на брифинге сегодня, что тема, связанная с введением QR-кодов в транспорте, давно прорабатывается. Накануне специальной рабочей группе в составе работников системы безопасности и Министерства транспорта региона было дано поручение выехать в Татарстан и посмотреть на местный опыт.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Казани за сутки в общественный транспорт не пустили почти 500 человек без QR-кодов.



Дарья Акимова