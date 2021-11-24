Житель Набережных Челнов за отказ в приеме на работу потребовал 1,8 трлн рублей — это много или мало?

Житель Набережных Челнов после того, как ему отказали в приеме на работу, потребовал 1,8 трлн рублей. Из них 900 млрд рублей — за лишение возможности трудиться, еще 900 млрд — за компенсацию морального вреда. Сообщение об этом размещено на сайте Набережночелнинского городского суда Татарстана.

Мужчина обратился в суд с иском к исполкому муниципального образования Набережных Челнов о признании решения ответчика об отказе в приеме на работу незаконным. Он попросил обязать ответчика заключить с ним договор, взыскать компенсацию за то, что его лишили возможности трудиться, и моральный вред.

По закону необоснованный отказ в заключении трудового договора запрещен. Речь идет об отказе, не основанном на деловых качествах соискателя. Но при этом закон не ограничивает работодателя самостоятельно и под свою ответственность принимать кадровые решения.

Фото: Сергей Афанасьев

Требования истца не были удовлетворены. Как оказалось, на собеседование вместе с ним пришли другие претенденты, и предпочтение отдали другому, более опытному. Суд посчитал, что отказ в приеме на работу не носит дискриминационного характера и сам истец не относится к группе лиц, с которыми ответчик обязан заключать трудовой договор.

1,8 трлн рублей — это:

$24,05 миллиарда, или €21,3 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. На 538 млрд рублей больше, чем бюджет Краснодарского края за три года — местные власти спланировали его так, чтобы получить с 2022 по 2024 год в казну края 1,262 трлн рублей.

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Дарья Акимова