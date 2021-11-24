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Хуснуллин: в России может появиться оператор строительства соцжилья

11:20, 24.11.2021
Хуснуллин: в России может появиться оператор строительства соцжилья
Фото: realnoevremya.ru

В России может появиться оператор строительства социального жилья. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Всероссийском координационном совете уполномоченного по правам человека.

Хуснуллин заявил, что Минстрой РФ планирует создавать оператора строительства соцжилья. В пример он привел регионы, где такие операторы уже созданы: Татарстан, Москву, Сахалинскую, Московскую, Нижегородскую области.

Фото: realnoevremya.ru

«Конечно, государству, регионам, муниципалитетам этим [строительством социального жилья - прим. ред.] нужно заниматься, это один из ключевых моментов решения проблемы очередников», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Ольга Шагиева
ОбществоНедвижимость Татарстан

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