В России разработают единый подход к профилактике девиантного поведения подростков

Минпросвещения РФ разрабатывает единый подход к профилактике девиантного поведения детей и подростков. Об этом рассказала директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.

Ведомство планирует инициировать массовое повышение квалификации педагогов, проведение конкурсов и конференций.

Также она отметила важность сотрудничества по этому вопросу с некоммерческими организациями. Минпросвещения в 2022 году хочет создать открытый реестр НКО, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних, пишет «РИА Новости».



Ранее депутаты Госсовета РТ обратились к Вячеславу Володину с вопросом об ограничении деструктивной информации в интернете.

Ольга Шагиева