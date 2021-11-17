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В России разработают единый подход к профилактике девиантного поведения подростков

12:16, 17.11.2021
В России разработают единый подход к профилактике девиантного поведения подростков
Фото: realnoevremya.ru

Минпросвещения РФ разрабатывает единый подход к профилактике девиантного поведения детей и подростков. Об этом рассказала директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская.

Ведомство планирует инициировать массовое повышение квалификации педагогов, проведение конкурсов и конференций.

Также она отметила важность сотрудничества по этому вопросу с некоммерческими организациями. Минпросвещения в 2022 году хочет создать открытый реестр НКО, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений совершеннолетних, пишет «РИА Новости».

Ранее депутаты Госсовета РТ обратились к Вячеславу Володину с вопросом об ограничении деструктивной информации в интернете.

Ольга Шагиева
ОбществоОбразование Татарстан

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