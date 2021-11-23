В совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» могут войти представители СИБУРа

На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» президент Татарстана объявил о возможном обновлении совета директоров. Речь идет о вхождении двух представителей группы компаний СИБУР в дополнение ко всему составу. При этом представители ГК «ТАИФ» продолжать работать в совете директоров.

«Мы немножко структурируем совет директоров, пришла группа СИБУР, с нашими коллегами они отрабатывают, и будут новые коллеги, которые будут работать вместе с нами», — сказал он.

Рафинат Яруллин сообщил, что уже сегодня на совещании присутствуют два представителя СИБУРа, среди них госпожа Борисова.

«Спасибо, что вы с нами. Группа СИБУР креативная, инвестиционно-привлекательная», — приветствовал гостей Рустам Минниханов. — Мы тоже ждем от вас интересных наработок, нам будет очень интересно узнать, какие есть нововведения и планы».