«Нерушимое братство — 2021»: 1800 военных из 6 стран, Ми-8, Су-34 и «Крокодилы»
Как прошел последний этап учений миротворцев ОДКБ
12 ноября на полигоне Казанского танкового училища завершились совместные учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2021». В учениях было задействовано более 1,7 тыс. человек, свыше 300 единиц вооружения, в том числе вертолеты Ми-8 и Ми-24 и истребители-бомбардировщики Су-34. Заключительный этап был разделен на четыре эпизода, в каждом из которых миротворцы шести стран отрабатывали полученные в ходе учений навыки. Подробности — в визуальных материалах корреспондента «Реального времени».
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