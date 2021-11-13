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«Нерушимое братство — 2021»: 1800 военных из 6 стран, Ми-8, Су-34 и «Крокодилы»

08:00, 13.11.2021 1

Как прошел последний этап учений миротворцев ОДКБ

«Нерушимое братство — 2021»: 1800 военных из 6 стран, Ми-8, Су-34 и «Крокодилы»
Фото: Максим Платонов

12 ноября на полигоне Казанского танкового училища завершились совместные учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2021». В учениях было задействовано более 1,7 тыс. человек, свыше 300 единиц вооружения, в том числе вертолеты Ми-8 и Ми-24 и истребители-бомбардировщики Су-34. Заключительный этап был разделен на четыре эпизода, в каждом из которых миротворцы шести стран отрабатывали полученные в ходе учений навыки. Подробности — в визуальных материалах корреспондента «Реального времени».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото и видео: Максим Платонов
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:55
    Мы там почти жили неделю у военных. Мы довольные остались...
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