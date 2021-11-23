Cпрос на катализаторы для нефтепереработки в России вырастет на 50%

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Информационно-аналитический центр RUPEC опубликовал результаты исследования российского рынка катализаторов для нефтеперерабатывающей отрасли.



Согласно исследованию, спрос на катализаторы вырастет к 2030 году почти на 50% — до 26 тыс. тонн с 17,5 тыс. тонн по итогам 2020 года.

На такой скачок спроса повлияют целый ряд факторов, среди которых рост производства светлых нефтепродуктов в России, подкрепленная устойчивым спросом на новые автомобили. Увеличение производства таких видов топлива, для изготовления которых используются катализаторы. Предполагается, что к 2025 году производство бензина и дизеля вырастет на 3,2% и 7,6% соответственно.



К росту спроса на катализаторы также приведет увеличение мощностей вторичных процессов нефтепереработки в РФ и действующая система регулирования, направленная на рост выпуска светлых нефтепродуктов.

В исследовании учтены и перспективы для экспорта. Так, согласно анализу RUPEC, на рынке СНГ в ближайшие 20 лет ожидается увеличение объемов спроса на нефтепродукты на 20%. Рост спроса будет стимулировать местных производителей искать качественные современные катализаторы, которые будут позволять получать из того же объема нефти больше моторного топлива, а также увеличивать выход светлых нефтепродуктов.