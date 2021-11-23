Госдума сообщает о дискриминации российских соотечественников в США

В российской Госдуме готовится заявление о недопустимости дискриминации российских соотечественников в США. Сообщают об этом «РИА Новости».

В проекте заявления говорится, что около 300 российских соотечественников по надуманным основаниям подверглись преследованию американскими спецслужбами. Госдума считает подобные действия недружественными по отношению к Российской Федерации и требует прекратить притеснять представителей русской общины США и соблюдать их права.

Принять подобный проект порекомендовал Госдуме Комитет по делам СНГ.

Фото: duma.gov.ru

Чуть раньше сообщалось, что власти США вводят санкции против связанных с реализацией «Северного потока — 2» двух судов и одной компании, связанной с Россией. Одно из суден — это «Марлин», второе не было названо, компания называется «Transadria Ltd».



Дарья Акимова