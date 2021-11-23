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США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»

07:44, 23.11.2021
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
Фото: nord-stream2.com

Американские власти вводят санкции против вязанных с реализацией «Северного потока — 2» двух судов и одной компании, связанной с Россией, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«К Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — приводит «РИА Новости» его слова.

Санкции введены в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов.

Фото: nord-stream2.com
Маргарита Головатенко
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