США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»

Американские власти вводят санкции против вязанных с реализацией «Северного потока — 2» двух судов и одной компании, связанной с Россией, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.



«К Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — приводит «РИА Новости» его слова.

Санкции введены в общей сложности против восьми юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов.

Фото: nord-stream2.com

Маргарита Головатенко