Количество погибших в ДТП с автобусом в Болгарии увеличилось до 46 человек

В ДТП со сгоревшим автобусом в Болгарии увеличилось количество погибших туристов — 46 человек. Все они — граждане Северной Македонии, сообщает «РИА Новости».

По предварительным данным, автобус возвращался из Турции. В аварии выжили шесть человек, их госпитализировали. На месте инцидента продолжаются оперативные работы.

Власти Болгарии рассматривают три версии аварии: ДТП могло случиться из-за мокрой дороги, технической неисправности или из-за того, что водитель уснул за рулем. По одной из версий, пожар мог начаться до ДТП.

Авария произошла на 31-м километре трассы София — Благоевград в 03.00 по местному времени (04.00 мск). Автобус вечером пересек болгарскую границу. В нем ехали по меньшей мере 52 человека. Среди погибших — водитель автобуса.

Сначала сообщалось о 45 погибших, 12 из которых — дети.

Маргарита Головатенко