ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане планирует инвестировать в проекты резидентов 200 млрд рублей за 5 лет

В Татарстане особая экономическая зона «Алабуга» планирует инвестировать в проекты своих резидентов 200 млрд рублей в ближайшие 5 лет. Соответствующий план принял наблюдательный совет.

Инвестиции позволят увеличить выручку резидентов ОЭЗ «Алабуга» до 320 млрд рублей в год, количество резидентов — до 195, а частные инвестиции — до 435 млрд рублей.

Фото: alabuga.ru

Сейчас в «Алабуге» создали 33 производства с общим объемом привлеченных частных инвестиций 152 млрд рублей. Суммарная выручка резидентов за 9 месяцев 2021 года составила 94 млрд рублей, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Сегодня завод «Алабуга-Волокно», входящий в композитный дивизион UMATEX госкорпорации «Росатом», запустил в ОЭЗ «Алабуга» завод по производству сырья для углеволокна (ПАН-прекурсора) за 8,5 млрд рублей.



Татьяна Леухина