Три челнинских школы выплатят «Гринте» 400 тысяч рублей из-за долгов

Арбитражный суд Татарстана продолжает рассматривать дела против челнинских учебных заведений по заявлению регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Гринта», сообщают «Челнинские известия».



Сейчас на рассмотрении находятся 28 дел: «Гринта» судится с учреждениями дополнительного образования, детскими садами, школами и гимназиями из-за их долгов. На 12 ноября положительные решения суд вынес по трем школам — №42, 44 и 45. Общая сумма взысканий превысила 400 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе регоператора, исковые заявления нельзя назвать массовыми: оператор обслуживает 2 млн человек и более 52 юридических лиц. А несколько десятков исков — это меньше доли процента в общем количестве потребителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Гринта» подает в суд на взыскание по договорам вывоза мусора и неустойку. В целом ответчиками успели стать 37 школ, четыре детсада и другие учреждения. С конца прошлого года регоператор предъявил около 130 таких исков представителям бизнеса.

Маргарита Головатенко