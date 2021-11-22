Банк ЗЕНИТ запускает премиальный вклад «Янтарный блюз»

Банк ЗЕНИТ запустил новый премиальный вклад «Янтарный блюз» с плавающей ставкой, которая зависит от первоначальной суммы размещения средств и ключевой ставки Банка России. Максимальная доходность сейчас составляет 7,19% годовых с учетом капитализации процентов.



Клиенты могут открыть вклад на сумму от 10 млн рублей и на срок от 91 до 550 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования», а также возможна капитализация процентов. Предусмотрены пополнение вклада на сумму от 1 млн до 100 млн рублей в срок не позднее чем за 30 дней до даты возврата вклада и расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка. Пролонгация возможна на условиях вклада «Высокий доход Премиум».



«Банк ЗЕНИТ уделяет большое внимание разработке продуктов Private Banking. Мы выстраиваем доверительное партнерство с клиентами и на основе их предпочтений создаем лучшие решения. Уверен, что новый вклад позволит не только сохранить и приумножить сбережения, а также решить вопросы долгосрочных накоплений», — отметил руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Хенкин.



В течение срока действия вклада клиентам предлагается на льготных условиях Карта привилегий MasterCard Platinum, Visa Platinum и UnionPay Platinum, а также MasterCard World Elite или Visa Infinite. Выпуск и обслуживание карт осуществляется в соответствии с действующими в Банке ЗЕНИТ условиями и тарифами.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»