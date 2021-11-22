Руководитель исполкома Нижнекамска отчитал директоров УК за некачественную уборку снега

Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин раскритиковал директоров управляющих компаний за некачественную организацию уборки снега в городе, сообщает НТР-24.



С критикой на директоров Муллин обрушился после жалоб жителей — по их словам, на дорогах в выходные была снежная каша. В субботу и воскресенье на уборку города вывели 41 единицу техники. Руководитель исполкома НМР поручил проводить основные работы по очистке дорог ночью, чтобы к утру магистрали и пешеходные дороги были в порядке.

«Не будет почищено — вместе с вами выйдем с лопатами. У меня такая практика есть, когда я всех руководителей вытаскивал, и они перед администрацией начинали чистить, а потом дальше пошли с лопатами», — пригрозил он.

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

В этом году в Нижнекамске изменили схему уборки снега — теперь управляющие компании будут отвечать и за внутриквартальные хозяйства. Чтобы МУП убирало основные магистрали эффективнее, в этом году нагрузку перераспределили. На 19 участках магистральной дороги в городе появятся знаки, запрещающие остановку и парковку, поскольку автомобили в этих местах часто мешают работе спецтехники.

Маргарита Головатенко