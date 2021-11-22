В Альметьевске мужчина нанес жене смертельные удары за упрек в маленькой зарплате

Фото: Следком РФ

В Альметьевске 46-летний мужчина нанес жене смертельные удары за то, что она попрекала его маленькой зарплатой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

Все произошло 23 октября. Мужчина вместе с 39-летней супругой распивал спиртное у себя дома. В какой-то момент между супругами произошел конфликт, женщина стала упрекать его за маленькую зарплату. В ответ на это мужчина нанес ей несколько ударов в грудь и живот. Женщина скончалась на следующий день, судмедэксперты установили, что у нее были повреждены внутренние органы.

Против супруга женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В совершении преступления он сознался на допросе. В ближайшее время ему выберут меру пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: Следком РФ

Ранее в Марий Эл установили подозреваемого в убийстве младенца. Следственные органы СК РФ по Марий Эл возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).



Ольга Шагиева