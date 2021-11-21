Завтра в Татарстане ожидается метель и сильный порывистый ветер

Фото: Максим Платонов

Сегодня вечером в Татарстане синоптики прогнозируют метель и сильный порывистый ветер до 15—17 м/с. Местами на дорогах может образоваться сильная гололедица. Такие погодные условия продолжатся до завтрашнего вечера, предупреждает ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве рекомендуют не перемещаться во время метели в одиночку, на автомобиле следует передвигаться только по большим дорогам и шоссе. Выходя из машины, следует оставлять ее в поле видимости. В случае потери ориентации вне населенного пункта необходимо зайти в первый попавшийся дом и дождаться окончания метели.

Фото: Максим Платонов

Вчера в Татарстане из-за сильной метели ограничили движение междугородних автобусов, но утром его восстановили. В Госавтоинспекции республики призвали водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах в условиях непогоды.

Диана Жиленкова