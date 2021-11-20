В Казани за неделю подорожал бензин

В Казани за неделю с 8 по 15 ноября увеличилась стоимость бензина всех марок, данные предоставил Татарстанстат.



Самое большое увеличение цены показало дизельное топливо — с 48,7 до 49,27 рубля за литр, увеличение составило 1,17%. Стоимость бензина 92-й марки достигла 45,51 рубля за литр, показав увеличение на 0,53%.

Литр АИ-95 продается теперь за 49,07 рубля, поднявшись в цене на 0,57%. Литр АИ-98 и выше продают за 57,46 рубля — цена выросла на 0,14%.

Фото: realnoevremya.ru

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил тендер на поставку бензина и дизельного топлива для государственных нужд республики, а также нужд бюджетных и автономных учреждений РТ. Начальная цена договора — 488,9 млн рублей.

В сентябре сообщалось, что в Казань поставят свыше 5 тысяч тонн дизельного топлива на 336,9 млн рублей.

Маргарита Головатенко