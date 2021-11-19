В Татарстане на поставку бензина и дизельного топлива выделят 488,9 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил тендер на поставку бензина и дизельного топлива для государственных нужд республики, а также нужд бюджетных и автономных учреждений РТ. Начальная цена договора — 488,9 млн рублей.

В общей сложности необходимо поставить 9,3 млн литров топлива, а именно: зимнее, летнее и межсезонное дизельное топливо, автомобильный бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-98 экологического класса не ниже К5. Оказать услугу необходимо в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Заявки на участие принимаются до 6 декабря. Победителя определят на электронном аукционе, который состоится 8 декабря.

В сентябре сообщалось, что в Казань поставят свыше 5 тысяч тонн дизельного топлива на 336,9 млн рублей. Подрядчик должен поставить 4 тысячи тонн межсезонного дизтоплива и 1,8 тысячи тонн зимнего дизтоплива.

Диана Жиленкова