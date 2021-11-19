ОБИ в Казани переехал из «Меги» в отдельное здание

Фото: пресс-служба Ingka Centres

Гипермаркет ОБИ в Казани переехал из «Меги» в отдельное здание. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Ingka Centres.

Обновленный гипермаркет открылся 19 ноября напротив основного комплекса «Меги». Торговая площадь составляет свыше 12 600 кв. м, из которых более 4 000 кв. м займет «Садовый центр».

Фото: пресс-служба Ingka Centres

Зона DIY расширится, в ней появятся дизайнерские шоурумы, будут выделены отдельные места для работы с бизнес-клиентами. Здание интегрировано в новую транспортную схему, реализованную в рамках проекта редевелопмента «Меги Казань». У ОБИ появится своя парковка на 350 мест, а также крытая велопарковка на 32 велосипеда и места для электромобилей.

На месте освободившейся площади «Мега» собирается расширить возможности для отдыха и развлечения и улучшения предложения для покупателей. Здесь будет создано пространство для встреч, где можно совершать покупки и проводить время с комфортом.



Ольга Шагиева