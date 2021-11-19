Жительница Казани украла почти полмиллиона из рюкзака знакомого во время распития алкоголя в баре

В Казани прокуратура Ново-Савиновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, этим летом обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения похитила из рюкзака мужчины 470 тыс. рублей. Она познакомилась с ним незадолго до этого в одном из городских баров, где они вместе распивали алкогольные напитки. Затем они вышли на улицу, мужчина оставил рюкзак и вернулся в бар за сигаретами. Пользуясь моментом, обвиняемая украла деньги и скрылась.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою вину жительница Казани полностью признала. Украденные деньги изъяли полицейские. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Вчера сообщалось о задержании 18-летнего казанца, который украл деньги и золотые украшения из квартиры знакомых во время вечеринки. Общую стоимость похищенного оценили в 180 тысяч рублей.

Диана Жиленкова