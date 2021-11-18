В Казани 18-летний молодой человек во время вечеринки украл из квартиры знакомой золотые украшения и деньги

Несколько дней назад жительница Казани обратилась в полицию после того, как у нее из квартиры пропали золотые украшения и 20 тысяч рублей. Общую стоимость похищенного пострадавшая оценила в 180 тысяч рублей. На следующий день полицейским удалось раскрыть кражу.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани, полицейские установили, что к похищению имущества причастен 18-летний молодой человек. На следующий день его задержали, юноша дал признательные показания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выяснилось, что в ночь с 13 на 14 ноября он отдыхал в квартире пострадавшей в компании знакомых, среди них была и ее дочь. В это время молодой человек заметил в квартире золотые украшения и деньги, он забрал их и сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст .158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В начале месяца полиция Татарстана задержала подозреваемых в грабеже на территории одного из парков Зеленодольского района, злоумышленники похитили автомобиль охранника и прицеп с четырьмя мотоциклами, которые принадлежали собственнику парка.

Диана Жиленкова