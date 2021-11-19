В Госдуме предложили ограничить использование госсимволов на алкогольной продукции
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить использование государственных символов на табачной и алкогольной продукции. С таким обращением он направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
В своем письме он указывает, что некоторые производители алкогольной и табачной продукции используют на упаковке своих товаров символы, похожие на государственные символы страны.
При этом государство работает над популяризацией здорового образа жизни и снижение уровня потребления алкоголя и табака, которые каждый год прямо или косвенно приводят к тяжелым заболеваниям и смертям.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукции, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с государственными символами Российской Федерации», — приводит текст обращения RT.
С января в России вырастут минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь.
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