В Госдуме предложили ограничить использование госсимволов на алкогольной продукции

Фото: Илья Репин

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить использование государственных символов на табачной и алкогольной продукции. С таким обращением он направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В своем письме он указывает, что некоторые производители алкогольной и табачной продукции используют на упаковке своих товаров символы, похожие на государственные символы страны.

Фото: Максим Платонов

При этом государство работает над популяризацией здорового образа жизни и снижение уровня потребления алкоголя и табака, которые каждый год прямо или косвенно приводят к тяжелым заболеваниям и смертям.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукции, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с государственными символами Российской Федерации», — приводит текст обращения RT.

С января в России вырастут минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь.



Ольга Шагиева