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Актрисе театра Камала присудили звание «Заслуженный артист РФ»

10:22, 18.10.2021
Актрисе театра Камала присудили звание «Заслуженный артист РФ»
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный артист РФ» актрисе Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Люцие Бикчантаевой. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Фото: kamalteatr.ru

Люция Бикчантаева ро­ди­лась 12 ию­ля 1967 го­да в Ка­за­ни. В 1987 го­ду окон­чи­ла Ка­занс­кое те­ат­раль­ное учи­ли­ще и бы­ла при­ня­та в труп­пу Та­тарс­ко­го академического те­ат­ра. Ведущая акт­ри­са ли­ри­ко-драмати­чес­ко­го пла­на, выявляющая тонкие, психологические нюансы характера.

Также Люция Бикчантаева стала обладательницей государственной премии имени Габдуллы Тукая в 2019 году. Указ о ее присуждении подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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