Актрисе театра Камала присудили звание «Заслуженный артист РФ»
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный артист РФ» актрисе Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Люцие Бикчантаевой. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Люция Бикчантаева родилась 12 июля 1967 года в Казани. В 1987 году окончила Казанское театральное училище и была принята в труппу Татарского академического театра. Ведущая актриса лирико-драматического плана, выявляющая тонкие, психологические нюансы характера.
Также Люция Бикчантаева стала обладательницей государственной премии имени Габдуллы Тукая в 2019 году. Указ о ее присуждении подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
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