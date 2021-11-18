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В Татарстане обсудят возможность введения QR-кодов для доступа в здание парламента

13:01, 18.11.2021
В Татарстане обсудят возможность введения QR-кодов для доступа в здание парламента
Фото: Ринат Назметдинов

Госсовет Татарстана рассмотрит возможность введения обязательного наличия QR-кодов при посещении здания парламента. Об этом заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По его словам, необходимо сохранить безопасность, а также провести дополнительное ПЦР-тестирование, сдачу анализов всеми. Необходимые документы должны иметь как представители аппарата, так и приглашенные на заседание Госсовета РТ, сообщает «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов

В начале месяца в аппарате правительства РФ ввели требования к участникам очных совещаний. Теперь они обязаны предъявлять QR-код, подтверждающий наличие прививки от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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