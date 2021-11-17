Татарстан утвердил программу развития интернет-торговли на 2021—2022 годы
В Татарстане утверждена программа развития интернет-торговли на 2021—2022 годы, такое распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Документ прописывает некоторые меры, среди которых: предоставление льгот логистическим компаниям, оказание помощи малому и среднему бизнесу при размещении на электронных торговых площадках, разработку и внедрение льготного микрозайма, а еще предложений по субсидированию логистики доставки.
По словам бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева, программа призвана дать новый импульс развитию отрасли интернет-торговли. Особое внимание в программе уделяют комплексу мер финансовой и нефинансовой поддержки.
Онлайн-торговля в Татарстане становится востребованнее — во Всемирный день шопинга кошельки жителей республики в этом году худели в пять раз интенсивнее, чем в 2020-м. Подробнее о ноябрьских распродажах в Татарстане — в материале «Реального времени»,
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