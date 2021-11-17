Татарстан утвердил программу развития интернет-торговли на 2021—2022 годы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане утверждена программа развития интернет-торговли на 2021—2022 годы, такое распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



Документ прописывает некоторые меры, среди которых: предоставление льгот логистическим компаниям, оказание помощи малому и среднему бизнесу при размещении на электронных торговых площадках, разработку и внедрение льготного микрозайма, а еще предложений по субсидированию логистики доставки.

По словам бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева, программа призвана дать новый импульс развитию отрасли интернет-торговли. Особое внимание в программе уделяют комплексу мер финансовой и нефинансовой поддержки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко