В МВД по Татарстану подтвердили обнаружение в лесу нарколаборатории в палатке

В лесном массиве в районе села Подгорный Такермен Мензелинского района молодые люди организовали работу нарколаборатории в походной палатке. Ее обнаружили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ совместно с коллегами из УМВД.

Правоохранители задержали трех подозреваемых в незаконном изготовлении наркотических средств. В палатке, оборудованной под нарколабораторию, полицейские обнаружили прекурсоры и химические реактивы, общий вес которых составил 11 килограммов, а также лабораторное оборудование и другие предметы, предназначенные для изготовления запрещенных веществ.

По данному факту возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее информация о нарколаборатории в лесу появилась в telegram-каналах.

В мае текущего года суд Казани приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за лабораторию по изготовлению наркотиков вещества мефедрон.



Татьяна Леухина