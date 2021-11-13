QR-коды нового образца можно будет получить в МФЦ и на портале Госуслуг

Получить QR-коды нового образца для подтверждения вакцинации от коронавируса, либо статуса переболевшего или имеющего медотвод можно будет на сайте «Госуслуги» и в офисах МФЦ. Переговоры о выдаче также ведутся с «Почтой России».

Документы будут доступны как в бумажном, так и в электронном виде.

Фото: realnoevremya.ru

«Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые, очевидно, не будут действовать, по крайней мере как «пропуска» куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах, потребность в этом есть в силу отсутствия смартфонов у 100% населения», — пишет «Коммерсантъ».

С 22 ноября в Татарстане введут новые ограничения. Жители республики смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Пожилым людям без прививки или медотвода заблокируют транспортные карты.

Ольга Шагиева