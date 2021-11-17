В Казани на содержание сквера в ЖК «Салават купере» и Кремлевской набережной выделят 12,1 млн рублей

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Казани на содержание зимой сквера в ЖК «Салават купере» и Кремлевской набережной выделят более 12,1 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо следить за чистотой, убирать мусор с территории, очищать дорожки от снега и рассыпать песок в сквере в ЖК «Салават купере», на участках Кремлевской набережной от Нацбиблиотеки РТ до моста «Миллениум» и от центра Государственной инспекции по маломерным судам до Ленинского моста.

Фото: Максим Платонов (архив)

Срок выполнения работ — до 31 декабря текущего года.

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Татьяна Леухина