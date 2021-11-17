Минздрав Татарстана: одна из отравившихся метанолом студенток в крайне тяжелом состоянии

Трое пострадавших студентов, отравившихся метанолом в Казани, все еще находятся в реанимации. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Врачи продолжают лечение. Одна из девушек находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали нарушение зрения у тех, кто находится в реанимации. Состояние еще десятерых оценивается как средней степени тяжести.



Напомним, в Казани 13 студентов отравились некачественным алкоголем. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии, 10 — в состоянии средней степени тяжести. Медики провели химико-токсикологическое исследование крови, у всех отравившихся был найден метиловый спирт в разных концентрациях.

Ольга Шагиева