Казанцы более 2,3 тысячи раз обратились на единый телефон по заявкам на отлов собак

Казанцы за 4 месяца оставили 2 358 обращений на единый телефон для заявок на отлов бездомных собак. Специалисты отловили 1 857 животных, в том числе по обращениям горожан на горячую линию.

Чаще всего сообщения об отлове поступали из Советского, Приволжского и Кировского районов. Летом заявок было больше, чем осенью.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Всех отловленных собак вакцинируют от различных заболеваний, проводят дегельминтизацию и стерилизацию, а затем выпускают их на прежнее место обитания.

Позвонить на горячую линию и оставить заявку на отлов животных можно по номеру +7 (843) 222-04-44. Линия работает круглосуточно, без выходных. Звонки казанцев принимает робот. После звукового сигнала он попросит позвонившего представиться и подробно описать, где именно было замечено животное без хозяина. Все полученные сообщения поступают в комитет ЖКХ, после чего направляются в специализированную организацию, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

На прошлой неделе власти Нижнекамска обещали построить приют для бездомных собак, чтобы решить проблему с бродячими животными в городе.