Российское правительство выделит около 8 млрд рублей центрам приоритетных направлений ИИ

Фото: Максим Платонов

Правительство России выделит около 8 млрд рублей опорным исследовательским центрам по приоритетным направлениям внедрения искусственного интеллекта до конца 2024 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Треть заложенной в бюджет суммы была получена из внебюджетного финансирования со стороны индустриальных партнеров. Чернышенко рассказал, что отбор исследовательских центров завершился в октябре этого года. Выбранные функционируют на базе ведущих российских исследовательских организаций — лидеров в области разработки ИИ. Среди них Сколтех, Физтех, Институт системного программирования РАН, Иннополис, ИТМО и ВШЭ.

Также вице-премьер отметил, что к приоритетным направлениям внедрения ИИ относятся промышленность, энергетика, медицина, биометрические технологии, естественные языки, «умный» город, транспорт, доверенные системы искусственного интеллекта и кибербезопасность.

Фото: retail-loyalty.org

В конце октября в России подписали первый кодекс этики искусственного интеллекта. В документ вошли темы стимулирования развития искусственного интеллекта, повышение осведомленности об этике его применения, идентификация интеллекта в общении с человеком и информационная безопасность.



Дарья Акимова