Новости общества

05:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -4 градусов

05:25, 17.11.2021
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -4 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 17 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Временами снег, днем местами мокрый снег. В отдельных районах кратковременная метель.

Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +1... -4 градусов. В Казани ожидается от +1 до -1 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 0 до -4 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также