Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -4 градусов
В среду, 17 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Временами снег, днем местами мокрый снег. В отдельных районах кратковременная метель.
Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +1... -4 градусов. В Казани ожидается от +1 до -1 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 0 до -4 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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