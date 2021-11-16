В Татарстане осудили мужчину, по вине которого произошел лесной пожар
В Апастовском районе Татарстана судили 61-летнего местного жителя за неосторожное обращение с огнем, которое привело к лесному пожару. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Установлено, что 28 мая мужчина, работая пастухом, решил перекусить в хвойном лесу Чулпанихинского участкового лесничества ГКУ «Приволжское лесничество». После он бросил непотушенный окурок на землю, отчего загорелась сухая хвоя на площади 0,5 га. В результате огнем были повреждены восемь деревьев.
Свою вину он признал и добровольно возместил ущерб в 4 тысячи рублей. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу не вступил.
Летом и весной в республике был введен запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта. Из-за засухи в Татарстане действовало штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов.
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