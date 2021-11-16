Прокуратура штата Огайо подала иск против Meta на $100 млрд — это много или мало?
Прокуратура американского штата Огайо подала иск против компании Meta (экс-Facebook) на $100 миллиардов из-за алгоритмов ее работы в отношении детей. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
Подачу заявления инициировали пенсионная система штата вместе с некоторыми инвесторами Meta. Согласно иску, с 29 апреля по 21 октября 2021 года руководство Meta нарушило федеральное законодательство — генеральный прокурор Огайо Дейв Йотс заявил, что корпорация, уверяя, что «заботится о маленьких и юных американцах и искореняет интернет-троллей, на самом деле плодила страдания и разобщала пользователей».
Помимо возмещения ущерба, истцы требуют от компании не вводить в заблуждение собственных инвесторов в дальнейшем.
$100 миллиардов — это:
- 7,2 триллиона рублей, или €87,3 миллиарда.
- В 7,6 раза больше, чем Facebook потратил на обеспечение кибербезопасности и достоверности контента в ее приложениях — в середине 2021 года компания объявила, что израсходовала на это с момента выборов в США в 2016 году более $13 миллиардов.
- В 20 раз больше рекордного на тот момент штрафа, назначенного Facebook Федеральной торговой комиссией США, — в 2019 году компания заплатила $5 миллиардов.
- На $24,3 млрд меньше состояния основателя Facebook Марка Цукерберга — согласно рейтингу журнала Forbes, на 16 ноября он находится на седьмом месте в списке богатейших людей мира с $124,3 миллиарда.
- Почти в 35,7 раза больше, чем штраф Еврокомиссии для компании Google: в 2017 году она наложила на компанию за нарушение антимонопольного законодательства штраф в €2,4 млрд, или $2,8 миллиарда.
- В 5 раз меньше суммы, за которую Facebook приобрел Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году — первая соцсеть стоила $1 млрд, вторая обошлась в $19 миллиардов.
- На $16 млрд меньше, чем выручка компании Meta Platforms (Facebook) за третий квартал 2021 года — по данным РБК, это $84 миллиарда.
- На протяжении 100 лет Facebook мог бы выплачивать деньги пользователям, которые создают контент для этой социальной сети — в июле 2021 года соцсеть анонсировала для них выплаты в $1 млрд. Вознаграждения будут выплачиваться до 2022 года.
- Примерно столько израсходовали США на программу создания Международной космической станции, начатую 20 ноября 1998 года, — в общей сложности это почти $100 миллиардов.
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