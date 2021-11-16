Прокуратура штата Огайо подала иск против Meta на $100 млрд — это много или мало?

Прокуратура американского штата Огайо подала иск против компании Meta (экс-Facebook) на $100 миллиардов из-за алгоритмов ее работы в отношении детей. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Подачу заявления инициировали пенсионная система штата вместе с некоторыми инвесторами Meta. Согласно иску, с 29 апреля по 21 октября 2021 года руководство Meta нарушило федеральное законодательство — генеральный прокурор Огайо Дейв Йотс заявил, что корпорация, уверяя, что «заботится о маленьких и юных американцах и искореняет интернет-троллей, на самом деле плодила страдания и разобщала пользователей».

Помимо возмещения ущерба, истцы требуют от компании не вводить в заблуждение собственных инвесторов в дальнейшем.

Фото: nachedeu.com

$100 миллиардов — это:

7,2 триллиона рублей, или €87,3 миллиарда .

. В 7,6 раза больше , чем Facebook потратил на обеспечение кибербезопасности и достоверности контента в ее приложениях — в середине 2021 года компания объявила, что израсходовала на это с момента выборов в США в 2016 году более $13 миллиардов.

, чем Facebook потратил на обеспечение кибербезопасности и достоверности контента в ее приложениях — в середине 2021 года компания объявила, что израсходовала на это с момента выборов в США в 2016 году более $13 миллиардов. В 20 раз больше рекордного на тот момент штрафа, назначенного Facebook Федеральной торговой комиссией США, — в 2019 году компания заплатила $5 миллиардов.

рекордного на тот момент штрафа, назначенного Facebook Федеральной торговой комиссией США, — в 2019 году компания заплатила $5 миллиардов. На $24,3 млрд меньше состояния основателя Facebook Марка Цукерберга — согласно рейтингу журнала Forbes, на 16 ноября он находится на седьмом месте в списке богатейших людей мира с $124,3 миллиарда.

состояния основателя Facebook Марка Цукерберга — согласно рейтингу журнала Forbes, на 16 ноября он находится на седьмом месте в списке богатейших людей мира с $124,3 миллиарда. Почти в 35,7 раза больше , чем штраф Еврокомиссии для компании Google: в 2017 году она наложила на компанию за нарушение антимонопольного законодательства штраф в €2,4 млрд, или $2,8 миллиарда.

, чем штраф Еврокомиссии для компании Google: в 2017 году она наложила на компанию за нарушение антимонопольного законодательства штраф в €2,4 млрд, или $2,8 миллиарда. В 5 раз меньше суммы, за которую Facebook приобрел Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году — первая соцсеть стоила $1 млрд, вторая обошлась в $19 миллиардов.

суммы, за которую Facebook приобрел Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году — первая соцсеть стоила $1 млрд, вторая обошлась в $19 миллиардов. На $16 млрд меньше , чем выручка компании Meta Platforms (Facebook) за третий квартал 2021 года — по данным РБК, это $84 миллиарда.

, чем выручка компании Meta Platforms (Facebook) за третий квартал 2021 года — по данным РБК, это $84 миллиарда. На протяжении 100 лет Facebook мог бы выплачивать деньги пользователям , которые создают контент для этой социальной сети — в июле 2021 года соцсеть анонсировала для них выплаты в $1 млрд. Вознаграждения будут выплачиваться до 2022 года.

, которые создают контент для этой социальной сети — в июле 2021 года соцсеть анонсировала для них выплаты в $1 млрд. Вознаграждения будут выплачиваться до 2022 года. Примерно столько израсходовали США

Дарья Акимова