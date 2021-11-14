На защиту объектов транспортной инфраструктуры в Татарстане и Чувашии потратят 41,8 млн рублей

На защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства (АНВ) в Татарстане и Чувашии потратят в общей сложности 41,8 млн рублей, соответствующие тендеры есть на сайте госзакупок.

Средства выделяются из федерального бюджета. Заказчик — ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Заявку можно подать до 19 ноября, аукцион проведут 22 ноября.

Защищать от незаконного вмешательства в Татарстане будут путепровод через дороги км 13+730, км 14+031 и км 19+862 Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном и путепровод над дорогами км 776+197, км 781+901 и км 973+826 (левый) М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

В Чувашии это путепровод над дорогой на км 583+500 М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

Защита ОТИ от АНВ осуществляется в соответствии с планами обеспечения транспортной безопасности объектов путем привлечения подразделения транспортной безопасности. Подразделение выполняет задачи круглосуточно составом дежурной смены в период с даты заключения контракта по 31 декабря 2023 года. Предполагается, что подрядчик начнет оказывать услуги 1 января 2022 года.

Маргарита Головатенко