92% татарстанцев продолжали работу в период нерабочих дней

Больше 90% татарстанцев продолжали работать в объявленные нерабочие дни. Таковы данные сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Согласно данным сервиса, в период объявленного локдауна на работу вышли 92% опрошенных. В первую неделю ноября в разрезе профобластей от 92% до 97% работали занятые в транспорте, логистике, банках, маркетинге, ИТ, бухгалтерии, медицине и фармацевтике, а также рабочие, строители и высший менеджмент компаний.

Большинство (86%) вышли на работу по инициативе работодателя. Остальные — по собственной инициативе, это представители науки и образования, а также сфер искусства, развлечений, массмедиа.

Среди опрошенных, 72% — это те, кто не хотел терять в доходах. Каждый четвертый опрошенный не видит себя в группе риска, так как вакцинировался. Каждый десятый не хотел сидеть дома. Кроме этого, татарстанцы называли большой объем незаконченной работы.

Фото: realnoevremya.ru

Среди опрошенных 67% не получили никаких объяснений от работодателей по поводу распоряжения выйти на работу в период нерабочих дней. В 12% компаний объяснили, что это время негативно отразится на показателях компании. Под угрозой сокращения зарплаты заставили выйти 7% людей, еще 5% пригрозили лишениями премий.



Татарстан перешел на режим нерабочих дней с 30 октября до улучшения обстановки. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева