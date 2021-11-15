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В Челнах мужчина отсудил 140 тысяч за падение льдины с крыши на автомобиль

11:25, 15.11.2021
В Челнах мужчина отсудил 140 тысяч за падение льдины с крыши на автомобиль
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах суд встал на сторону мужчины, автомобиль которого был поврежден в результате падения на него снега со льдом с крыши жилого дома. Водитель смог осудить почти 140 тысяч.

Автомобиль истца получил серьезные повреждения в результате падения на него снега и льда с крыши. Мужчина обратился в суд с иском к управляющей компании, жилищно-эксплуатационному управлению и жильцам дома. Согласно заключению, восстановительный ремонт составил 139 166 рублей.

Решением суда с управляющей компании взыскана стоимость восстановительного ремонта и судебные расходы.

Решение суда не вступило в законную силу.

В марте в Елабуге прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после того, как на местную жительницу упал с крыши снег.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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