В Челнах мужчина отсудил 140 тысяч за падение льдины с крыши на автомобиль

В Набережных Челнах суд встал на сторону мужчины, автомобиль которого был поврежден в результате падения на него снега со льдом с крыши жилого дома. Водитель смог осудить почти 140 тысяч.

Автомобиль истца получил серьезные повреждения в результате падения на него снега и льда с крыши. Мужчина обратился в суд с иском к управляющей компании, жилищно-эксплуатационному управлению и жильцам дома. Согласно заключению, восстановительный ремонт составил 139 166 рублей.

Решением суда с управляющей компании взыскана стоимость восстановительного ремонта и судебные расходы.

Решение суда не вступило в законную силу.



В марте в Елабуге прокуратура добилась возбуждения уголовного дела после того, как на местную жительницу упал с крыши снег.



Ольга Шагиева