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Гинцбург: негативных последствий многократной ревакцинации от COVID-19 не зафиксировано

08:28, 15.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург: негативных последствий многократной ревакцинации от COVID-19 не зафиксировано
Фото: realnoevremya.ru

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что негативных последствий от неоднократной ревакцинации против коронавируса не выявлено. У организма сохраняется защитный уровень.

«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — приводит слова ученого ТАСС.

«Абсолютно никаких» негативных последствий для организма не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал рекомендации Минздрава РФ о ревакцинации каждые полгода. Он посоветовал использовать для ревакцинации «Спутник Лайт».

Ольга Шагиева
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