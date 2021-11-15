Гинцбург: негативных последствий многократной ревакцинации от COVID-19 не зафиксировано
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что негативных последствий от неоднократной ревакцинации против коронавируса не выявлено. У организма сохраняется защитный уровень.
«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — приводит слова ученого ТАСС.
«Абсолютно никаких» негативных последствий для организма не зафиксировано.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал рекомендации Минздрава РФ о ревакцинации каждые полгода. Он посоветовал использовать для ревакцинации «Спутник Лайт».
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